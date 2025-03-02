Объявлено в каком формате будут учиться школьники Мангистауской области 3 марта
Фото: pexels
В отделе образования Актау сообщили, в каком формате 3 марта, учитывая погодные условия, будут учиться ученики 1–11 классов общеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, в отделе образования Актау рассказали, что 3 марта 2025 года учащиеся 1–11 классов общеобразовательных школ будут переведены на дистанционное обучение из-за погодных условий.
"Переход на традиционный формат обучения зависит от дальнейшей погодной ситуации", – уточнили в ведомстве.
Школьники областного центра находятся на дистанционном обучении с 27 февраля в связи со сложной обстановкой на дорогах.
Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 марта.
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