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Общество

Объявлено в каком формате будут учиться школьники Мангистауской области 3 марта

Ученик, ученики, школьники, школьник, школа, школа зимой, школьники зимой, школа в зимнее время, ученики зимой, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 03:54 Фото: pexels
В отделе образования Актау сообщили, в каком формате 3 марта, учитывая погодные условия, будут учиться ученики 1–11 классов общеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в отделе образования Актау рассказали, что 3 марта 2025 года учащиеся 1–11 классов общеобразовательных школ будут переведены на дистанционное обучение из-за погодных условий.

"Переход на традиционный формат обучения зависит от дальнейшей погодной ситуации", – уточнили в ведомстве.

Школьники областного центра находятся на дистанционном обучении с 27 февраля в связи со сложной обстановкой на дорогах.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 марта.

Аксинья Титова
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