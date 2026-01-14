Школьники Астаны 15 января будут учиться онлайн

Управление образования (УО) Астаны предупредило о том, что из-за непогоды учащиеся первой смены 15 января будут учиться удаленно, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 15 января учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении. Ранее в Астане на "дистанционку" перевели учащихся 0-9 классов первой смены. Причина та же – ухудшение погодных условий. Отметим, что метель и дождь обрушатся на запад и юг Казахстана 15 января.

