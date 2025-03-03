Дополнительные авиарейсы на мартовские праздники: казахстанцам сообщили хорошую новость
Как уточнили в ведомстве, в период празднования Наурыз мейрамы, с 16 по 30 марта, дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.
Авиакомпанией Air Astana добавлено 55 рейсов:
по внутренним направлениям:
- Астана – Алматы + 8 рейсов;
- Атырау – Астана + 6 рейсов;
- Атырау – Алматы + 3 рейса;
- Алматы – Шымкент + 2 рейса;
- Алматы – Кызылорда + 2 рейса;
- Алматы – Актау + 1 рейс;
- Алматы – Актобе + 1 рейс;
- Алматы – Усть-Каменогорск + 1 рейс;
- Астана – Актобе + 1 рейс;
- Астана – Уральск + 1 рейс;
- Астана – Костанай + 1 рейс;
по международным направлениям:
- Алматы – Сеул + 4 рейса;
- Алматы – Стамбул + 4 рейса;
- Астана – Стамбул + 4 рейса;
- Алматы – Мале + 4 рейса;
- Алматы – Пекин + 2 рейса;
- Астана – Сеул + 2 рейса;
- Алматы – Тбилиси + 1 рейс;
- Астана – Пхукет + 1 рейс;
- Астана – Фукуок + 1 рейс;
- Алматы – Лондон + 1 рейс;
- Алматы – Душанбе + 1 рейс;
- Алматы – Баку + 1 рейс;
- Алматы – Камрань + 1 рейс;
- Алматы – Гуанчжоу + 1 рейс.
Кроме того, как рассказали в Минтранспорта:
- с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы – Нячанг (4 рейса в неделю);
- с 31 марта – Астана – Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта – Алматы – Гуанчжоу (3 рейса в неделю);
- с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю);
- с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю);
- с 1 июня – Астана – Франкфурт (3 рейса в неделю).
Авиакомпанией FlyArystan добавлено 33 рейса:
- Астана – Алматы + 11 рейсов;
- Астана – Уральск + 4 рейса;
- Алматы – Шымкент + 3 рейса;
- Алматы – Караганда + 2 рейса;
- Алматы – Кызылорда + 2 рейса;
- Астана – Шымкент + 2 рейса;
- Астана – Туркестан + 2 рейса;
- Алматы – Костанай + 1 рейс;
- Алматы – Семей + 1 рейс;
- Алматы – Павлодар + 1 рейс;
- Алматы – Уральск + 1 рейс;
- Астана – Кызылорда + 1 рейс;
- Астана – Актау + 1 рейс;
- Астана – Усть-Каменогорск + 1 рейс.
Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (2 рейса в неделю).
Авиакомпанией SCAT добавлено 32 рейса:
- Астана – Алматы + 16 рейсов;
- Астана – Шымкент + 8 рейсов;
- Алматы – Шымкент + 8 рейсов.
Также будут открыты рейсы по маршруту:
- Шымкент – Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю);
- Шымкент – Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю);
- Шымкент – Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю).
Авиакомпанией Qazaq Air:
- с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана – Самарканд (2 рейса в неделю).
Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан.
Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.
В Минтранспорта подчеркнули, что повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне.
"Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и так далее)", – заключили в пресс-службе ведомства.
20 февраля 2025 года сообщалось, что казахстанцы смогут чаще путешествовать в Грузию и Китай.