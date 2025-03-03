#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.22
519.14
5.64
Общество

Дополнительные авиарейсы на мартовские праздники: казахстанцам сообщили хорошую новость

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 09:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 3 марта 2025 года, сообщили хорошую новость: на мартовские праздники будут запущены дополнительные авиарейсы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в период празднования Наурыз мейрамы, с 16 по 30 марта, дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.

Авиакомпанией Air Astana добавлено 55 рейсов:

по внутренним направлениям:

  • Астана – Алматы + 8 рейсов;
  • Атырау – Астана + 6 рейсов;
  • Атырау – Алматы + 3 рейса;
  • Алматы – Шымкент + 2 рейса;
  • Алматы – Кызылорда + 2 рейса;
  • Алматы – Актау + 1 рейс;
  • Алматы – Актобе + 1 рейс;
  • Алматы – Усть-Каменогорск + 1 рейс;
  • Астана – Актобе + 1 рейс;
  • Астана – Уральск + 1 рейс;
  • Астана – Костанай + 1 рейс;

по международным направлениям:

  • Алматы – Сеул + 4 рейса;
  • Алматы – Стамбул + 4 рейса;
  • Астана – Стамбул + 4 рейса;
  • Алматы – Мале + 4 рейса;
  • Алматы – Пекин + 2 рейса;
  • Астана – Сеул + 2 рейса;
  • Алматы – Тбилиси + 1 рейс;
  • Астана – Пхукет + 1 рейс;
  • Астана – Фукуок + 1 рейс;
  • Алматы – Лондон + 1 рейс;
  • Алматы – Душанбе + 1 рейс;
  • Алматы – Баку + 1 рейс;
  • Алматы – Камрань + 1 рейс;
  • Алматы – Гуанчжоу + 1 рейс.

Кроме того, как рассказали в Минтранспорта:

  • с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы – Нячанг (4 рейса в неделю);
  • с 31 марта – Астана – Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта – Алматы – Гуанчжоу (3 рейса в неделю);
  • с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю);
  • с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю);
  • с 1 июня – Астана – Франкфурт (3 рейса в неделю).

Авиакомпанией FlyArystan добавлено 33 рейса:

  • Астана – Алматы + 11 рейсов;
  • Астана – Уральск + 4 рейса;
  • Алматы – Шымкент + 3 рейса;
  • Алматы – Караганда + 2 рейса;
  • Алматы – Кызылорда + 2 рейса;
  • Астана – Шымкент + 2 рейса;
  • Астана – Туркестан + 2 рейса;
  • Алматы – Костанай + 1 рейс;
  • Алматы – Семей + 1 рейс;
  • Алматы – Павлодар + 1 рейс;
  • Алматы – Уральск + 1 рейс;
  • Астана – Кызылорда + 1 рейс;
  • Астана – Актау + 1 рейс;
  • Астана – Усть-Каменогорск + 1 рейс.

Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (2 рейса в неделю).

Авиакомпанией SCAT добавлено 32 рейса:

  • Астана – Алматы + 16 рейсов;
  • Астана – Шымкент + 8 рейсов;
  • Алматы – Шымкент + 8 рейсов.

Также будут открыты рейсы по маршруту:

  • Шымкент – Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю);
  • Шымкент – Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю);
  • Шымкент – Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю).

Авиакомпанией Qazaq Air:

  • с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана – Самарканд (2 рейса в неделю).

Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан.

Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.

В Минтранспорта подчеркнули, что повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне.

"Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и так далее)", – заключили в пресс-службе ведомства.

20 февраля 2025 года сообщалось, что казахстанцы смогут чаще путешествовать в Грузию и Китай.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Полиция Алматы нагрянула в ночные клубы, бары и кафе
Общество
10:16, Сегодня
Полиция Алматы нагрянула в ночные клубы, бары и кафе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: