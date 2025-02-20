Казахстанцы смогут чаще путешествовать в Грузию и Китай

Новые международные рейсы из Казахстана запустят в Грузию и Китай. Об этом 20 февраля 2025 года заявили в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что новые рейсы запускают две казахстанские авиакомпании.

"С 27 мая Air Astana планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа Airbus", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

На сегодняшний день рейсы в Тбилиси выполняются из Алматы и Актау.

"С 28 мая Scat планирует запуск прямых рейсов в Сиань из Шымкента. Рейсы будут выполняться по средам и субботам". Пресс-служба МТ РК

В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

"Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – считают в пресс-службе Минтранспорта.

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6 февраля 2025 года в Министерстве транспорта Казахстана заявили о запуске нового маршрута между Астаной и Дели. Рейсы будет выполнять индийская "низкобюджетная" авиакомпания. Подробнее об этом здесь.