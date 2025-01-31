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Общество

Авиабилеты по доступным ценам: казахстанцам сообщили хорошую новость

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:10 Фото: freepik
В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 31 января, заявили, что 24 социально значимых авиамаршрута будут выполнять отечественные авиакомпании в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в целях повышения транспортной доступности регионов и улучшения авиасообщения между городами Казахстана и удовлетворения пассажирского спроса, завершено проведение конкурсных процедур по определению авиакомпаний для выполнения социально значимых авиаперевозок в 2025 году.

"Субсидируемые маршруты позволят жителям страны путешествовать по доступным ценам и обеспечат развитие внутреннего авиарынка".Пресс-служба МТ РК
Фото: Telegram/kolikpress

Фото: Telegram/kolikpress

Фото: Telegram/kolikpress

В Минтранспорта уточнили, что билеты по вышеуказанным авиамаршрутам уже доступны для приобретения на официальных сайтах авиакомпаний.

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18 января 2025 года стало известно, что в аэропортах Казахстана планируют упростить прохождение пограничного контроля.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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