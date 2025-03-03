Депутат обеспокоен влиянием искусственного интеллекта на сферу труда

Депутат Мажилиса Елнур Бейсембаев 3 марта 2025 года на заседании палаты заявил, что искусственный интеллект по всему миру заменит порядка 90 млн рабочих мест, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен подчеркнул, что хоть ИИ – двигатель прогресса, у него есть влияние на сферу труда.

"По данным Всемирного экономического форума, а также банков, ИИ по всему миру заменит порядка 90 млн рабочих мест. Это, конечно, отразится на рынке труда. Как мы будем этот вопрос регулировать? В Казахстане на самом деле вопрос безработицы, можно сказать, занижен правительством – мы все понимаем, что реальная цифра по безработице в Казахстане составляет 12-13%, это порядка 1 млн человек. А если сейчас ИИ заменит некоторые отрасли, то данная ситуация может усугубиться. В этом проекте закона нужно это рассмотреть. Второй фактор – насколько мы успеем переквалифицировать этих людей и найти им новые рабочие места", – обозначил Елнур Бейсембаев.

Помимо этого, депутат обеспокоен вопросом ответственности при использовании искусственного интеллекта в медицине: если ИИ помогает ставить диагнозы и назначать лечение, но пациент умирает, кто будет нести ответственность – врач или разработчики ИИ?

Также он отметил, что мошенники начали активно использовать искусственный интеллект, и это надо законодательно решить.

"Вот сейчас на мое же выступление, как я сейчас говорю, могут наложить новый тезис с моим же голосом и спокойно использовать его как обращение. И вот еще один момент – сейчас очень много контента распространяется в соцсетях. Контент творческий: делаются видеоформаты, и ты не можешь определить – это делал ИИ? На правах чего? Также в соцсетях сейчас распространяется много песен, даже популярных, и люди считают, что их авторами являются другие люди, а на самом деле их создал ИИ. Спокойно сейчас можно заказать песню для родных, друзей и даже патриотические композиции. Если не ошибаюсь, песня о Казыбеке батыре тоже написана с использованием ИИ. Кто будет определять авторские права и прочее?" – спросил Елнур Бейсембаев.

Мажилисмен считает, что если мы действительно хотим качественно и законодательно урегулировать и определить границы наших действий, то это обязательно нужно прописать в проекте закона.

Депутат Екатерина Смышляева озвучила, что базовый вопрос – это вопрос ответственности, и он сейчас в проекте закона обозначен.

"Но я полагаю, что мы с учетом отраслевых вопросов будем его детализировать, потому что на сегодня он достаточно широкий. И второй вопрос – вопрос об авторских правах. В проекте закона начато регулирование, но пока в отсылочном формате, поэтому, я думаю, мы тоже его будем обсуждать. Но в целом наши нормы общего закона об ИИ будут, безусловно, привязаны к практическим кейсам", – ответила она.

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.