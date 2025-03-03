В Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года презентовала проект закона "Об искусственном интелекте (ИИ)", передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что законопроект преследует единственную цель – создать прозрачную правовую базу для внедрения технологии в экономику Казахстана.

"Еще буквально 2-3 года назад ни одна юрисдикция мира не планировала и старалась не касаться вопросов регулирования на законодательном уровне этой технологии, потому что сегодня идет большая технологическая гонка, и мы видим, как каждая страна хочет максимально комфортные условия создать для технологии, чтобы быть в каких-то вопросах первой. Однако наступили побочные эффекты от стремительного развития технологии – начали возникать вопросы авторского права, безопасности, вопросы долгосрочного инвестирования в отрасль и так далее", – озвучила депутат.

С ее слов, поэтому все страны мира так или иначе начали обращать внимание на регуляторные модели, и на данный момент самый большой и объемный акт регулирования ИИ – Европейский акт.

"Если правильно отработаем свой проект закона, то это будет вторая юрисдикция в мире, где будет отдельный закон, посвященный искусственному интеллекту. Следующий момент – безусловно, сегодня искусственный интеллект очень сильно воздействует на отрасли, он внедряется во все сферы экономики, и сегодня очень важно, чтобы это происходило безболезненно. Если это будет так, значит, туда пойдут инвестиции, и отрасли экономики будут сориентированы. Еще один вызов – защита авторских прав и данных, а также ответственность за решения искусственного интеллекта", – сказала Смышляева.

Она подчеркнула, что настоящий проект закона содержит 7 глав и 27 статей.

"Данный законопроект регулирует общественные отношения в сфере ИИ. В цифровом законодательстве мы стараемся соблюдать принцип технологической нейтральности, то есть не посвящать отдельным технологиям законы или нормы. Но в данном случае технология настолько особенная, что порождает вокруг себя особый тип общественных отношений – их мы и планируем регулировать. Самые главные и базовые принципы: первый – прозрачность и объяснимость, а второй – приоритет благополучия человека перед технологией. Второй вопрос характерен для всех сфер, где бы не использовалась технология ИИ. Это означает, что там, где нужно будет ограничивать бурное развитие технологии ради безопасности или благ человека, значит, эти ограничения появятся. А третий принцип – безопасность и защищенность данных", – перечислила депутат.

19 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.