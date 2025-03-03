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Общество

Заменит ли искусственный интеллект чиновников

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 13:43 Фото: freepik
Депутат Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса ответила, как может повлиять искусственный интеллект на штат чиновников и оптимизацию расходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Смышляева считает, что часть работы депутатов ИИ сможет заменить, но лишь как ассистент. 

"То есть, смотрите, в мире сейчас есть разные подходы. Есть ИИ-агенты – это те, которые обладают определенным уровнем самостоятельности в принятии решений. А есть ассистенты. В данном случае часть работы госаппарата, безусловно, особенно рутинную, искусственный интеллект заменит. И освободит время для более важных задач. На штат не могу сказать, как это повлияет, потому что на самом деле внедрение искусственного интеллекта – это тоже рабочие места, которые обслуживают само это внедрение. Поэтому сказать, что резко сократится или увеличится количество сотрудников, сейчас, наверное, никто не сможет. Но то, что рутину уберет, – это факт", – озвучила она. 

По ее словам, благодаря применению ИИ увеличится скорость и продуктивность. 

"Аналитика однозначно останется за системами искусственного интеллекта на базе больших данных, но для этого нужна определенная чистота данных, условия доступа к ним, равные условия для всех. Очень много нюансов, поэтому будем наблюдать, как это будет происходить. Но, естественно, на любую аналитику и другие процессы повлияют технологии искусственного интеллекта. Они просто умеют находить оптимальные решения. На то, что раньше уходили дни или годы, у ИИ может уйти несколько часов. Насчет оптимизации расходов не могу назвать точные цифры – вам никто сейчас не скажет, даже чат GPT", – дополнила Смышляева. 

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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