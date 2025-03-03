Кто и как может работать сверхурочно в Казахстане: важно знать

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступили с интересной информацией. Иван Топорков, главный эксперт Комитета государственной инспекции труда, рассказал, как регламентируется рабочее время и оплачиваются переработки в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам специалиста, нормальная продолжительность рабочего времени, как указано в ст. 68 Трудового кодекса, не должна превышать 40 часов в неделю.

Таким образом, превышающее время нормальную продолжительность рабочего времени и будет являться сверхурочной работой или переработкой.

Далее Топорков уточнил, что, согласно ст. 78 кодекса, предельное количество сверхурочных работ не должно превышать для каждого работника в течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда – один час.

Стоит запомнить, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.

"Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника". Иван Топорков

Оплата сверхурочной работы

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается в повышенном размере, согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

При сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится в размере не ниже 50% от установленной дневной (часовой) ставки работника.

Также интересен тот факт, что по соглашению сторон за работу сверхурочно допускается предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час сверхурочной работы. (ст. 108)

К сверхурочной работе не допускаются следующие работники:

беременные женщины, предоставившие работодателю справку о беременности;

не достигшие 18-летнего возраста;

лица с инвалидностью.

Ранее мы сообщали, что с 2020 года в Казахстане развивается сеть центров активного долголетия. Глава Управления Департамента социальной помощи Гулмира Жакенкызы рассказала, какие услуги в этих центрах могут получить пенсионеры. По ее словам, на сегодняшний день в стране действует 115 таких центров, 29 из них открыты в 2024 году. Что касается сельской местности, то там работают 58 центров.