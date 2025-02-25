Какие услуги доступны пенсионерам в 115 центрах Казахстана

С 2020 года в Казахстане развивается сеть центров активного долголетия. Глава Управления Департамента социальной помощи Гулмира Жакенкызы рассказала Zakon.kz, какие услуги в этих центрах могут получить пенсионеры.

По ее словам, на сегодняшний день в стране действует 115 таких центров, 29 из них открыты в 2024 году. Что касается сельской местности, то там работает 58 центров.

Их работа направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, в том числе через организацию системного досуга, создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, вовлечение людей пенсионного возраста в активную общественную жизнь.

Специалист уточнила, что в этих центрах представители старшего поколения Казахстана могут получить оздоровительные, образовательные, трудовые, досуговые и психологические услуги.

Кроме того, благодаря проводимой работе увеличилось количество граждан пожилого возраста. А также отмечено улучшения их здоровья.

"Особой гордостью являются факты, когда пожилые казахстанцы участвуют в международных конкурсах и занимают призовые места", – подчеркнули в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

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