Какие услуги доступны пенсионерам в 115 центрах Казахстана
По ее словам, на сегодняшний день в стране действует 115 таких центров, 29 из них открыты в 2024 году. Что касается сельской местности, то там работает 58 центров.
Их работа направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, в том числе через организацию системного досуга, создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, вовлечение людей пенсионного возраста в активную общественную жизнь.
Специалист уточнила, что в этих центрах представители старшего поколения Казахстана могут получить оздоровительные, образовательные, трудовые, досуговые и психологические услуги.
Кроме того, благодаря проводимой работе увеличилось количество граждан пожилого возраста. А также отмечено улучшения их здоровья.
"Особой гордостью являются факты, когда пожилые казахстанцы участвуют в международных конкурсах и занимают призовые места", – подчеркнули в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).
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