Что важно знать о получении статуса кандаса или ПМЖ в Казахстане

Кандасам и желающим получить постоянное место жительства (ПМЖ) в Казахстане рассказали о КАЗТЕСТ. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты (МТСЗН).

Так, для лиц, планирующих получить статус кандаса либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, одним из этапов критериальной оценки миграционного потенциала является онлайн-тестирование на знание государственного языка по системе КАЗТЕСТ.

В ведомстве подчеркивают: КАЗТЕСТ – это не сложный экзамен на глубокое знание казахского языка.

Тестирование имеет понятный и доступный формат, а задания в первую очередь направлены на проверку практического понимания государственного языка, необходимого для повседневного общения и комфортной адаптации в Казахстане.

Известно, что вопросы ориентированы на ситуации, с которыми человек может сталкиваться в обычной жизни. Основное внимание уделяется тому, насколько участник понимает казахскую речь на слух и способен воспринимать информацию на государственном языке при чтении. Содержание заданий не направлено на излишнее усложнение тестирования.

"Всего участнику необходимо выполнить 60 заданий по двум направлениям – аудированию и чтению. Продолжительность тестирования составляет 1 час 10 минут. Пройти его можно в онлайн-формате". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, для тех, кто хочет заранее ознакомиться с форматом и подготовиться, предусмотрена бесплатная подготовка в центрах адаптации и интеграции. Там можно получить необходимую консультационную помощь, ознакомиться с форматом КАЗТЕСТ и выполнить тренировочные задания.

При этом одна неудачная попытка не означает, что пройти процедуру больше невозможно. Если результат тестирования оказался недостаточным, предусмотрена возможность повторной сдачи – до двух раз в течение 30 календарных дней со дня последней попытки.

Само тестирование проводится с использованием системы прокторинга. Поэтому перед началом рекомендуется проверить работу камеры и микрофона, а также стабильность интернет-соединения.

Результаты тестирования предоставляются в течение трех рабочих дней.

Дополнительную информацию о порядке прохождения КАЗТЕСТ можно получить на официальных ресурсах Testcenter.kz и migration.enbek.gov.kz.

Чуть ранее в МТСЗН рассказали, какие пособия получают люди с инвалидностью в Казахстане.