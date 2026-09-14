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Общество

Что важно знать о получении статуса кандаса или ПМЖ в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 09:59 Фото: gov4c.kz
Кандасам и желающим получить постоянное место жительства (ПМЖ) в Казахстане рассказали о КАЗТЕСТ. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты (МТСЗН).

Так, для лиц, планирующих получить статус кандаса либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, одним из этапов критериальной оценки миграционного потенциала является онлайн-тестирование на знание государственного языка по системе КАЗТЕСТ.

В ведомстве подчеркивают: КАЗТЕСТ – это не сложный экзамен на глубокое знание казахского языка.

Тестирование имеет понятный и доступный формат, а задания в первую очередь направлены на проверку практического понимания государственного языка, необходимого для повседневного общения и комфортной адаптации в Казахстане.

Известно, что вопросы ориентированы на ситуации, с которыми человек может сталкиваться в обычной жизни. Основное внимание уделяется тому, насколько участник понимает казахскую речь на слух и способен воспринимать информацию на государственном языке при чтении. Содержание заданий не направлено на излишнее усложнение тестирования.

"Всего участнику необходимо выполнить 60 заданий по двум направлениям – аудированию и чтению. Продолжительность тестирования составляет 1 час 10 минут. Пройти его можно в онлайн-формате".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, для тех, кто хочет заранее ознакомиться с форматом и подготовиться, предусмотрена бесплатная подготовка в центрах адаптации и интеграции. Там можно получить необходимую консультационную помощь, ознакомиться с форматом КАЗТЕСТ и выполнить тренировочные задания.

При этом одна неудачная попытка не означает, что пройти процедуру больше невозможно. Если результат тестирования оказался недостаточным, предусмотрена возможность повторной сдачи – до двух раз в течение 30 календарных дней со дня последней попытки.

Само тестирование проводится с использованием системы прокторинга. Поэтому перед началом рекомендуется проверить работу камеры и микрофона, а также стабильность интернет-соединения.

Результаты тестирования предоставляются в течение трех рабочих дней.

Дополнительную информацию о порядке прохождения КАЗТЕСТ можно получить на официальных ресурсах Testcenter.kz и migration.enbek.gov.kz.

Чуть ранее в МТСЗН рассказали, какие пособия получают люди с инвалидностью в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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