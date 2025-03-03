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Общество

Какое наказание грозит за использование дипфейков

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 13:16 Фото: pexels
Депутат Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучила, какая ответственность будет предусмотрена за дипфейки в новом законопроекте "Об искусственном интеллекте", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как будет законом регулироваться создание и использование дипфейков в Казахстане. 

"Сейчас озвучивать не буду, потому что есть и мировая практика. Чуть позже к этому вопросу вернемся – где-то через месяц какая-то более-менее позиция оформится. Дело в том, что назначать какие-либо наказания за дипфейки, как и любые другие статьи Уголовного и Административного кодексов, должно быть четко и понятно обосновано с точки зрения соразмерности нарушения. Это очень важно. Это вопрос справедливости. Сейчас называть какие-нибудь жуткие сроки и цифры, понимая, что завтра это будет принято как данность, наверное, не совсем правильно", – ответила депутат. 

Екатерина Смышляева также рассказала, что уже сейчас можно за дипфейки применять статьи Административного и Уголовного кодексов.

"Но они связаны со вторичным составом. То есть сам дипфейк – нет, а вот его содержание, если он оскорбил честь и достоинство человека, манипулировал общественным мнением или привел к мошенническим действиям и повлек материальный ущерб, то уже применяется ответственность. Применяется в этом случае как отягчающее обстоятельство использования информационных технологий. У нас уже такая статья есть", – дополнила она. 

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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