За дипфейки планируют штрафовать в Казахстане

Депутат Екатерина Смышляева 14 мая 2025 года на брифинге в Мажилисе озвучила, что планируется штрафовать создателей и владельцев систем, с помощью которых делают дипфейки, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что первая составляющая вопроса – это то, что персональные данные человека были использованы без его согласия.

"То есть это же биометрия для того, чтобы лицо, голос и так далее подделать. Но в данном случае есть нюансы: это публичные люди, соответственно, их персональные данные, в том числе биометрическая информация. Ну, у меня вот тоже нет шансов, на самом деле, судиться с кем-то за то, что там мои персональные данные используют, по той простой причине, что они публично доступны в большом объеме", – дополнила Екатерина Смышляева.

С ее слов, вторая составляющая – запрет на использование этой технологии для распространения контента, который манипулирует общественным мнением и вводит в заблуждение.

"Этот запрет мы предусмотрели. Пока наказание у нас для владельцев таких систем, с помощью которых созданы эти дипфейки, предполагается от 15 до 100 МРП. Это в зависимости от того, какой субъект бизнеса работает. И еще один момент, мы также рассматривали варианты введения дополнительного состава в Уголовном кодексе в части распространения дипфейков. Вот такая точная мера отдельным составом, она будет непосредственно связана с той ситуацией", – озвучила Екатерина Смышляева.

Также депутат отметила, что пока уголовной статьи нет, но она обсуждается.

"Наказание будет тогда, когда будет сформулирован состав, когда он пройдет необходимое согласование. Уголовный кодекс – это серьезный инструмент, его нужно очень продуманно использовать, потому что там очень много составляющих", – сказала Екатерина Смышляева.

Ранее депутаты одобрили законопроект об искусственном интеллекте.