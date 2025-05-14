В каком случае искусственный интеллект сможет заменить депутатов

Депутат Екатерина Смышляева 14 мая 2025 года в Мажилисе озвучила, что многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что обсуждались вопросы, связанные с угрозами на рынке труда. Международные исследования на этот счет уже имеются.

"Но на самом деле сфера искусственного интеллекта, как исключает какие-то механические профессии, так и порождает новые. Здесь баланс будет сохранен. Единственная проблема, которая будет возникать, – переподготовка специалистов на новые специальности. Далеко не каждый человек готов быстро переучиться на какую-то новую профессию", – сказала Смышляева.

По ее словам, в данном случае нужно работать с вопросами переподготовки.

"Ожидать, что сейчас ИИ придет и заменит все профессии… Коллеги-журналисты любят спрашивать: "А не боитесь, что ИИ заменит депутатов?". На самом деле, творческие профессии, интеллектуально сложные – до них моделям, которые сейчас развиваются, еще расти и расти. По той причине, что для развертывания модели нужны качественные, достоверные данные, их объем должен быть очень большим, обучение – надежным. Соответственно, многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны. А в части законотворчества недоступно машиночитаемое право. Наши законы не алгометричны", – дополнила депутат.

3 марта 2025 года депутат Екатерина Смышляева прокомментировала высказывание коллеги, что искусственный интеллект приводит к потере способности критически мыслить.