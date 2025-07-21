#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
533.61
621.07
6.78
Общество

Динара Закиева высказалась об отмене переезда воспитанников детского дома из Алматы в Конаев

Динара Закиева высказалась об отмене переезда воспитанников детского дома из Алматы в Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 13:47 Фото: Instagram/zakiyevadinara
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала информацию относительно переезда воспитанников детского дома Алматинской области, расположенного в Алматы (Баганашыл), сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что по поручению президента дети, постоянно проживающие в детском доме, остаются в Алматы для продолжения учебы, само учреждение будет передано из области в Алматы.

"Сегодня переезжали дети, проживающие в ЦАНе, не дети детского дома. В ЦАНе проживают дети, которые временно размещаются в связи с трудной жизненной ситуацией и поступающие из разных частей области", – написала Динара Закиева в Instagram 21 июля 2025 года.

По ее словам, весной по итогам встречи детей с акиматом было решено, что дети, проживающие в ЦАНе, и само учреждение ЦАН переедут.

"Данная информация также весной по итогам встречи была размещена мной. Вчера на официальной странице Управления образования акимат об этом сообщил", – пояснила Динара Закиева.

Однако, как отметила уполномоченный по правам ребенка, акимат Алматинской области не организовал безопасность в ходе переезда детей, проживающих в ЦАНе.

"В результате сегодня произошло недопустимое: девочка – выпускница детского дома – упала в обморок, у мальчика – рана на ноге. По всем фактам Администрация президента проведет проверку, сформирована специальная группа. Региональный уполномоченный находится рядом с детьми. Также выезжаю к детям", – подчеркнула Динара Закиева.

Ранее появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Зачем силовики начали дежурить в торговых центрах около банкоматов
Общество
14:55, Сегодня
Зачем силовики начали дежурить в торговых центрах около банкоматов
Как чиновники "заработали" 144 млн тенге на переселенцах
Общество
14:20, Сегодня
Как чиновники "заработали" 144 млн тенге на переселенцах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: