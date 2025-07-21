Динара Закиева высказалась об отмене переезда воспитанников детского дома из Алматы в Конаев

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала информацию относительно переезда воспитанников детского дома Алматинской области, расположенного в Алматы (Баганашыл), сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что по поручению президента дети, постоянно проживающие в детском доме, остаются в Алматы для продолжения учебы, само учреждение будет передано из области в Алматы.

"Сегодня переезжали дети, проживающие в ЦАНе, не дети детского дома. В ЦАНе проживают дети, которые временно размещаются в связи с трудной жизненной ситуацией и поступающие из разных частей области", – написала Динара Закиева в Instagram 21 июля 2025 года.

По ее словам, весной по итогам встречи детей с акиматом было решено, что дети, проживающие в ЦАНе, и само учреждение ЦАН переедут.

"Данная информация также весной по итогам встречи была размещена мной. Вчера на официальной странице Управления образования акимат об этом сообщил", – пояснила Динара Закиева.

Однако, как отметила уполномоченный по правам ребенка, акимат Алматинской области не организовал безопасность в ходе переезда детей, проживающих в ЦАНе.

"В результате сегодня произошло недопустимое: девочка – выпускница детского дома – упала в обморок, у мальчика – рана на ноге. По всем фактам Администрация президента проведет проверку, сформирована специальная группа. Региональный уполномоченный находится рядом с детьми. Также выезжаю к детям", – подчеркнула Динара Закиева.

Ранее появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве.