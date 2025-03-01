#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.22
519.14
5.64
События

Стало известно, куда перенесут детский дом №1 из Алматы

Стало известно, куда перенесут детский дом №1 из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 14:28 Фото: pexels
Воспитанников из Алматинского областного детского дома №1, расположенного в микрорайоне "Баганашыл", вскоре переселят в новый дом, строительство которого идет в 20 километрах от Конаева. Для чего это необходимо, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Управления образования Алматинской области.

В ведомстве подчеркивают, что строительство детского дома идет в соответствии с утвержденным планом.

Так, по завершении работ местные исполнительные органы обеспечат необходимую инфраструктуру: будут проведены асфальтированные дороги, освещение, коммуникации и благоустройство территории.

"Выбор участка для размещения детского дома обусловлен рядом факторов, включая соответствие санитарным и экологическим нормам, а также возможность дальнейшего развития социальной инфраструктуры".Пресс-служба Управления образования Алматинской области

Также уточнили специалисты, что поселок "Заречное" находится в 20 км от города Конаев. Расположен он между городами Алматы и Конаев. 

Ранее мы сообщали, что в Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 6 апреля. На данный момент около 163 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
События
00:18, 01 марта 2025
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
Движение ограничили на двух крупных трассах в Казахстане
События
00:14, 01 марта 2025
Движение ограничили на двух крупных трассах в Казахстане
Парад рабочих профессий прошел в производственном парке в Туркестанской области
События
20:07, 28 февраля 2025
Парад рабочих профессий прошел в производственном парке в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: