Стало известно, куда перенесут детский дом №1 из Алматы

Стало известно, куда перенесут детский дом №1 из Алматы
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Воспитанников из Алматинского областного детского дома №1, расположенного в микрорайоне "Баганашыл", вскоре переселят в новый дом, строительство которого идет в 20 километрах от Конаева. Для чего это необходимо, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Управления образования Алматинской области.
В ведомстве подчеркивают, что строительство детского дома идет в соответствии с утвержденным планом.
Так, по завершении работ местные исполнительные органы обеспечат необходимую инфраструктуру: будут проведены асфальтированные дороги, освещение, коммуникации и благоустройство территории.
"Выбор участка для размещения детского дома обусловлен рядом факторов, включая соответствие санитарным и экологическим нормам, а также возможность дальнейшего развития социальной инфраструктуры".Пресс-служба Управления образования Алматинской области
Также уточнили специалисты, что поселок "Заречное" находится в 20 км от города Конаев. Расположен он между городами Алматы и Конаев.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 6 апреля. На данный момент около 163 тыс. человек подали заявление для участия в нем.
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