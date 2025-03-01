Стало известно, куда перенесут детский дом №1 из Алматы

Воспитанников из Алматинского областного детского дома №1, расположенного в микрорайоне "Баганашыл", вскоре переселят в новый дом, строительство которого идет в 20 километрах от Конаева. Для чего это необходимо, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Управления образования Алматинской области.

В ведомстве подчеркивают, что строительство детского дома идет в соответствии с утвержденным планом.

Так, по завершении работ местные исполнительные органы обеспечат необходимую инфраструктуру: будут проведены асфальтированные дороги, освещение, коммуникации и благоустройство территории.

"Выбор участка для размещения детского дома обусловлен рядом факторов, включая соответствие санитарным и экологическим нормам, а также возможность дальнейшего развития социальной инфраструктуры". Пресс-служба Управления образования Алматинской области

Также уточнили специалисты, что поселок "Заречное" находится в 20 км от города Конаев. Расположен он между городами Алматы и Конаев.

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