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Законодательство РК

Более 12 млн тенге украл чиновник в ЗКО

Более 12 млн тенге украл чиновник в ЗКО Фото: Zakon.kz
Прокуроры Западно-Казахстанской области выявили хищение бюджетных средств в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Прокурорской проверкой установлено, что главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа ЗКО в период с 2020 года по 2023 год путем незаконного перечисления на свой карточный счет похитил более 12 млн тенге бюджетных средств.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 189 УК РК с последующим направлением в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для производства досудебного расследования, после окончания которого дело направлено в суд. Приговором суда сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры ЗКО 29 декабря 2023 года.

Как отмечается, приговор в законную силу не вступил.

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Динара Халдарова
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