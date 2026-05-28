В Алматы появился новый "звездный" мурал

В Медеуском районе города Алматы появился новый мурал на стене высотки, сообщает Zakon.kz.

В районном акимате 28 мая 2026 года рассказали, что на фасаде жилого дома в мкр. Самал-3, дом 21, появилось изображение народной артистки СССР, легендарной певицы Розы Баглановой.

"Создание мурала реализовано по обращению жителей в акимат, после чего были организованы работы по созданию художественного объекта. Особую значимость проекту придает тот факт, что Роза Багланова ранее проживала именно в этом доме. Теперь фасад здания стал символом памяти и уважения к великой артистке", – рассказали в акимате.

Невестка Розы Баглановой – Марал Багланова осталась очень довольна проделанной работой и выразила благодарность за реализацию проекта.

Zakon.kz ранее рассказывал, как муралы и граффити формируют облик Алматы.