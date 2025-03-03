Масленица обернулась для казахстанки штрафом

Жительница поселка Северо-Западный близ Шахтинска Карагандинской области выплатит штраф в 78 тысяч тенге за поджог чучела во время празднования Масленицы, сообщает Zakon.kz.

На выходных во дворе одного из кафе массово и весело отмечали Масленицу. Но праздник закончился после поджога чучела.

Стоит отметить, что на Масленицу сжигание чучела является обрядом прощания с морозами – зима уходит.

Полицейские, наблюдавшие на мероприятием, выписали штраф организатору. По данным стражей порядка, событие изначально не было согласовано с местными исполнительными органами и противопожарной службой.

К тому же, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области изданию ekaraganda.kz, организаторы были предупреждены о запрете поджога чучела.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, был зафиксирован факт разжигания огня в общественном месте. Сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", – добавили в ведомстве.

1 марта в Красноярском крае 36-летняя женщина участвовала в конкурсе "Блиноед", проводимом местным Домом культуры. К сожалению, праздник закончился трагедией. Участница насмерть подавилась блином.