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Мир

Россиянка ела блины на скорость, подавилась и умерла

Россиянка ела блины на скорость, подавилась и умерла, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 14:44 Фото: pexels
В Красноярском крае 36-летняя женщина участвовала в конкурсе "Блиноед", проводимом местным Домом культуры. К сожалению, праздник закончился трагедий. Участница насмерть подавилась блином, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказывают, что, стремясь к победе, она почти не пережевывала еду.

В какой-то момент женщина начала задыхаться, и не дождавшись врачей, скончалась. Причина ее смерти пока устанавливается, но уже сообщается о возможном алкогольном опьянении.

Также, по данным издания Telegram-канала 112, полиция проводит проверку, но по предварительным данным, мероприятие было организовано на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Напомним, что с 24 февраля 2025 года отмечается праздник Масленица. Он продлится по 2 марта. Мы уже рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее.

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Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявляла о самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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