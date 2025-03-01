Россиянка ела блины на скорость, подавилась и умерла
Очевидцы рассказывают, что, стремясь к победе, она почти не пережевывала еду.
В какой-то момент женщина начала задыхаться, и не дождавшись врачей, скончалась. Причина ее смерти пока устанавливается, но уже сообщается о возможном алкогольном опьянении.
Также, по данным издания Telegram-канала 112, полиция проводит проверку, но по предварительным данным, мероприятие было организовано на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Напомним, что с 24 февраля 2025 года отмечается праздник Масленица. Он продлится по 2 марта. Мы уже рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее.
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