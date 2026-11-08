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Общество

Платье за 33 тысячи тенге обернулось проблемой для казахстанки – что произошло

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 00:13 Фото: magnific
Жительнице Восточно-Казахстанской области вернули 33 тысячи тенге за платье, которое оказалось ей велико. Покупательница приобрела наряд через интернет, но получила товар не того размера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 8 ноября 2026 года YK-news.kz, женщина заказала платье стоимостью 33 тысячи тенге. Однако после получения посылки выяснилось, что продавец отправил ей наряд большего размера.

Покупательница обратилась за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области.

Специалист ведомства провел с продавцом разъяснительную работу о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере защиты прав потребителей. В результате женщине вернули деньги за покупку.

В департаменте также напомнили, что при получении интернет-заказов важно проверять соответствие товара условиям покупки, включая размер, цвет, комплектацию и другие характеристики.

"При возникновении спорной ситуации следует в первую очередь обратиться к продавцу с соответствующим требованием", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двух казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам. Чем закончился конфликт – можно узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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