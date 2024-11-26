Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море

До апреля 2025 года в Аральское море направят около 1,6 млрд кубометров воды. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, сообщает Zakon.kz.

Министр уточнил, что с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно – 2 млрд кубометров.

"На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров. Важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий". Нуржан Нуржигитов

Также глава ведомства подчеркнул, что этот вопрос всегда актуален и находится на контроле.

"Мы разнопланово занимаемся им", – добавил Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что на высохшем дне моря высадят более миллиона гектаров саксаула.