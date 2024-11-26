Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море

Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 14:29 Фото: pixabay
До апреля 2025 года в Аральское море направят около 1,6 млрд кубометров воды. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, сообщает Zakon.kz.

Министр уточнил, что с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно – 2 млрд кубометров.

"На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров. Важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий".Нуржан Нуржигитов

Также глава ведомства подчеркнул, что этот вопрос всегда актуален и находится на контроле.

"Мы разнопланово занимаемся им", – добавил Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что на высохшем дне моря высадят более миллиона гектаров саксаула.

Читайте также

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание
Полицейского начальника задержали при получении взятки в 2 млн тенге
Анастасия Московчук
Нуржигитов Нуржан Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан 2024 год Аральское море
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: