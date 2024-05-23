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В Казахстане построят еще пять новых водохранилищ

В Казахстане построят еще пять новых водохранилищ, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 19:01 Фото: pxhere
В Абайской области планируют построить пять новых водохранилищ. Эти водохранилища, по словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды региона, сообщает Zakon.kz.

В частности, как подчеркнули в министерстве 23 мая 2024 года, в Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 млн кубометров) и Коктерек (31,4 млн кубометров).

"В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 млн кубометров), в Аксуатском районе – на реках Каргыба (20 млн кубометров) и Базар (45 млн кубометров)".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

На сегодня готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным четырем проектам Комитет водного хозяйства готовит инвестиционное предложение.

"Новые водохранилища улучшат качество жизни граждан, внесут значительный вклад в экономическое развитие региона и эффективно поспособствуют стабильному водоснабжению местных аграриев. Ранее министерство разработало Комплексный план развития водной отрасли Республики Казахстан до 2028 года, в рамках которого проводится данная работа".Нуржан Нуржигитов

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26 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане построят 20 новых водохранилищ, они смогут собирать до 2,5 млрд кубометров воды. В каких именно регионах их построят, читайте по этой ссылке.

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