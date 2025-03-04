Алматы направит 20% социального жилья детям-сиротам и уязвимым категориям

План на 2025 год включает обеспечение жильем 7 284 человек, в числе которых дети-сироты. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в соответствии с установленной квотой 20% жилье предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан.

В нее входят многодетные семьи, социально уязвимые слои населения и работники бюджетных организаций.

Согласно статье 74 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", жилье из коммунального жилищного фонда предоставляется исключительно в порядке очередности. В 2024 году по этой программе жильем обеспечены 5 594 человека.

В рамках программы 2 000 граждан получили арендные квартиры из коммунального жилищного фонда. Из них 404 квартиры выделены детям-сиротам, что соответствует 20% от общего количества предоставленного жилья. Кроме того, в прошлом году было выдано 207 жилищных сертификатов на сумму 257,7 млн тенге. Получателями сертификатов стали инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и дети-сироты.

В 2025 году доля жилья, выделяемого СУСН и детям-сиротам, сохранится на уровне 20%.