Сколько в Казахстане погибло человек от нападения собак

В Департаменте стратегии и развития Министерства здравоохранения РК сообщили, сколько человек погибло от нападения собак в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Так, в департаменте со ссылкой на предварительные данные Бюро национальной статистики сообщили, что за 2024 год от нападения собак умер один взрослый человек, в 2023 году – также один взрослый человек.



21 февраля 2025 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев прокомментировал инициированный депутатами Мажилиса проект закона, которым предусматривается усыпление бродячих животных из-за того, что они нападают на людей и представляют опасность.

По его словам, статистика говорит о том, что число случаев укуса собак, особенно бродячих, выросло и стало даже больше, чем до реализации закона. Были даже смертельные случаи. В этой связи депутатами инициированы эти поправки, предусматривающие усыпление бродячий собак после их отлова.

Сколько было покусано людей, не сообщалось.