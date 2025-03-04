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Общество

Сколько в Казахстане погибло человек от нападения собак

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 17:10 Фото: pixabay
В Департаменте стратегии и развития Министерства здравоохранения РК сообщили, сколько человек погибло от нападения собак в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Так, в департаменте со ссылкой на предварительные данные Бюро национальной статистики сообщили, что за 2024 год от нападения собак умер один взрослый человек, в 2023 году – также один взрослый человек


21 февраля 2025 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев прокомментировал инициированный депутатами Мажилиса проект закона, которым предусматривается усыпление бродячих животных из-за того, что они нападают на людей и представляют опасность.

По его словам, статистика говорит о том, что число случаев укуса собак, особенно бродячих, выросло и стало даже больше, чем до реализации закона. Были даже смертельные случаи. В этой связи депутатами инициированы эти поправки, предусматривающие усыпление бродячий собак после их отлова. 

Сколько было покусано людей, не сообщалось.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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