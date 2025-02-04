МЧС попросило казахстанцев не поддаваться панике и слухам 6 февраля

6-7 февраля 2025 года в южных и западных регионах Казахстана пройдет 1-й этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025". Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что тема учения – "Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода".

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 февраля 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС сегодня, 4 февраля.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Атырау.

"В рамках учения в течение двух дней в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Жетысуской областях будет проводиться комплекс профилактических мероприятий". Пресс-служба МЧС РК

31 января 2025 года глава МЧС Чингис Аринов заявил, что в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. А 3 февраля специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском.