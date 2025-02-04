#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
521.6
534.27
5.25
Общество

МЧС попросило казахстанцев не поддаваться панике и слухам 6 февраля

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:08 Фото: unsplash
6-7 февраля 2025 года в южных и западных регионах Казахстана пройдет 1-й этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025". Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что тема учения – "Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода".

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 февраля 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС сегодня, 4 февраля.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Атырау.

"В рамках учения в течение двух дней в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Жетысуской областях будет проводиться комплекс профилактических мероприятий".Пресс-служба МЧС РК

31 января 2025 года глава МЧС Чингис Аринов заявил, что в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. А 3 февраля специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Туман с морозом в 12°C: прогноз погоды в Алматы на 5-7 февраля
Общество
17:41, Сегодня
Туман с морозом в 12°C: прогноз погоды в Алматы на 5-7 февраля
Новое заявление о мошенниках сделал Нацбанк Казахстана
Общество
17:34, Сегодня
Новое заявление о мошенниках сделал Нацбанк Казахстана
Депутат об озеленении населенных пунктов Казахстана: Я в шоке
Общество
17:10, Сегодня
Депутат об озеленении населенных пунктов Казахстана: Я в шоке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: