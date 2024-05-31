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Казахстанцам подскажут о действиях в условиях разрушительного землетрясения

учения МЧС землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 09:42 Фото: gov.kz
В девяти регионах Казахстана состоится Республиканское командно-штабное учение "Жер-2024". 31 мая 2024 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали все детали мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что учения пройдут 3 и 4 июня в сейсмически опасных регионах страны.

А именно: в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Абайской и Жетысуской областях.

Примечательно, что Республиканский штаб по координации учения будет находиться в Усть-Каменогорске.

"3 июня в 10:00 в указанных регионах будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств, а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей".Пресс-служба МЧС РК

По данным ведомства, в мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы. Они будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения.

Кроме того, в ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, мобильные пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и полевой медицинский госпиталь, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

Ранее стало известно, что в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при чрезвычайных ситуациях. Запуск системы мгновенного оповещения Mass Alert пройдет 31 мая 2024 года в 12:00.

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