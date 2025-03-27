Как ограничение прописки в Астане отразится на бюджете города

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената 27 марта 2025 года высказался о последствиях в случае введения ограничения прописки в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Астана, Алматы и Атырау являются регионами-донорами. "С точки зрения снижения поступлений (на фоне ограничения прописки. – Прим. ред.), я думаю, такого не будет. Так как ежегодная динамика поступлений очень хорошая, количество предпринимателей растет, есть бюджет не только на социальную сферу, но и на развитие. На мой взгляд, риски, что объем бюджета снизится в связи с этой нормой, не ожидаются", – подчеркнул вице-министр. 5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документом вносятся нормы, регулирующие миграционные процессы в мегаполисах Казахстана.

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