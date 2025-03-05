Прописку могут ограничить в Астане

Депутаты Мажилиса 5 марта 2025 года приняли в первом чтении законопроект по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документом вносятся нормы, регулирующие миграционные процессы в мегаполисах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр национальной экономики Серик Жумангарин, проект закона направлен на решение проблем в сферах земельных отношений, архитектуры и строительства, миграции, рекламы и экологии.

Так, документ предусматривает формирование единого архитектурного облика, тогда как в настоящее время архитектурный облик городов существенно ухудшается за счет хаотичного размещения не только наружной (визуальной) рекламы, но и вывесок, указателей.

"Размещение наружной (визуальной) рекламы на дорогах и улицах отрицательно влияет на эстетический и архитектурный облик городов. Также ухудшению внешнего восприятия города способствует и назойливое распространение аудиорекламы в общественных местах, что вызывает недовольство среди граждан. На сегодняшний день данные действия не относятся к нарушениям, и в законодательстве отсутствуют какие-либо меры административного реагирования. Так, в целях решения вопросов внешнего облика городов предлагаются расширить компетенции маслихата города республиканского значения, столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата нормой по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов", – отметил министр.

Законопроектом также предусматривается введение в столице единого дизайн-кода и определение его общих положений, а также запрет распространения аудиорекламы на открытом пространстве, запрет размещения наружной (визуальной) рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах.

Также прорабатывается вопрос внесения данных норм в состав правонарушений в рамках в Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Второе направление проекта закона предусматривает использование земель для нужд города.

Документом также регулируются миграционные процессы.

"В крупных городах мира доступны качественное образование и медицина, развитая инфраструктура, инновации и технологии, что в свою очередь способствует быстрой урбанизации. Этот процесс характерен и для нашей страны. В настоящее время население стремится к жизни в крупных городах – это приводит к проблеме так называемых "резиновых" квартир. Как показывает практика, имеются факты регистрации собственниками жилищ многочисленных граждан без фактического проживания", – мотивировал необходимость данной нормы Серик Жумангарин.

Для решения данного вопроса предлагаются следующие законодательные изменения по:

утверждению норматива регистрации по месту постоянного и временного проживания на территории столицы, то есть маслихатом будет определено, сколько кв. м на одного гражданина;

установлению запрета регистрации на территории столицы сверх установленных нормативов.

При этом нормативы регистрации не будут распространяться при регистрации собственником жилища супруга и близких родственников.

Также в рамках внесения изменений и дополнений в КоАП будет усилена ответственность по допущению собственником жилища регистрации физлиц, которые фактически не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах.

Вместе с тем проект закона предусматривает нормы по обеспечению доступности объектов городской инфраструктуры, сохранению "зеленого пояса" столицы и развитию дорожной и транспортной инфраструктуры, а также вопросы долевого участия в жилищном строительстве.

Как отметил глава МНЭ, в настоящее время Закон РК "О долевом участии в жилищном строительстве" распространяется только на отношения, при которых одна сторона обязуется обеспечить строительство многоквартирного жилого дома и передать по завершении строительства второй стороне квартиры или нежилые помещения в многоквартирном жилом доме, то есть есть только две стороны.

Однако на практике недобросовестные застройщики осуществляют строительство объекта одной компанией и продажу гражданам другой компанией (аффилированной). Таким образом, есть вероятность избежать требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве", добавив третью сторону.

"Проектом закона предусматривается поправка, исключающая данную лазейку. Теперь под действие закона будут попадать также отдельно созданные компании для продажи жилья, фактически осуществляющие привлечение денег дольщиков", – пояснил Серик Жумангарин.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что законопроектом предлагается внесение изменений в Земельный кодекс, в законы "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О статусе столицы Республики Казахстан", "О рекламе", "О миграции населения", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан и "О долевом участии в жилищном строительстве".

11 сентября 2024 года сообщалось, что проектом закона ужесточаются правила долевого строительства. В частности, поднимаются вопросы о недопущении заключения договоров резерва, бронирования.