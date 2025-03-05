Резиновые квартиры: в акимате Астаны ответили, как с ними будут бороться

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев 5 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал, как отрегулируют вопросы незаконной регистрации в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что законопроектом по вопросам развития столицы и городов республиканского значения предлагается утвердить норматив регистрации по месту постоянного и временного проживания на территории столицы. При этом эти нормы не будут распространяться на собственника жилища, супруга и близких родственников.

"Мы думаем, что минимальная квадратура, где можно будет прописаться – 10-15 квадратных метров. Вы сами знаете о резиновых квартирах, где до 1000 человек могут прописаться на 10 квадратах в общежитии. В этой части мы должны это отрегулировать", – сказал Ерсин Отебаев.

Он пояснил, что эти поправки позволят вести точный учет населения, так как многие не проживают по месту регистрации.

Ранее вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал, что штрафы за нарушения при прописке жильцов увеличат в два раза, с 10 до 20 МРП.