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События

"Казахмыс" отметил День шахтера масштабным награждением сотрудников

сцена, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:17 Фото: "Казахмыс"
В Сатпаеве состоялась торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику – Дню шахтера и обогатителя. Лейтмотивом мероприятия стала идея "Қазақмыс Қазынасы" ("Главное богатство "Казахмыса" – люди"), сообщает Zakon.kz.

В рамках церемонии государственными, ведомственным и корпоративными наградами отмечены более 300 работников производственных площадок компании – передовики производства, ветераны отрасли, специалисты горных, обогатительных и сервисных подразделений.

В мероприятии приняли участие аким области Улытау Есет Байкен, председатель областного маслихата Бауыржан Шынгысов, акционер компании Нурлан Артыкбаев, председатель Президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев, председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков, председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі и руководители предприятий, работники и ветераны отрасли.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:17

Фото: "Казахмыс"

Люди – основа развития компании

Открывая церемонию, аким области Улытау Есет Байкен отметил вклад горняков и обогатителей в развитие региона и промышленного потенциала страны.

Есет Байкен , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:17

Фото: "Казахмыс"

"Горняки области Улытау – настоящие люди труда, гордость не только нашего региона, но и всей страны. День шахтера – значимый праздник, который является данью уважения всем специалистам отрасли, превращающим богатства недр в достояние страны и вносящим весомый вклад в развитие экономики. Наши горняки – продолжатели дела, начало которому было положено благодаря научной мудрости и дальновидности академика Каныша Имантайевича Сатпаева. Сегодня они достойно продолжают эту традицию, являясь высококвалифицированными специалистами, которые с честью выполняют сложную и ответственную работу. Как отметил глава государства, горняки – надежная опора экономики страны и люди, чей труд заслуживает глубокого уважения", – отметил аким области Улытау Есет Байкен.

Продолжая тему значимости человека труда, председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков отметил, что за производственными результатами компании стоят ежедневный труд, профессионализм и ответственность тысяч работников.

"Главное богатство компании – не масштабы объектов, а знания, характер и ответственность людей. За цифрами добычи – тысячи смен, сложные технические решения и ежедневная дисциплина. Сегодня медь является металлом зеленого перехода: она нужна энергетике, транспорту, связи, медицине и новым технологиям. Значит, ваш труд влияет не только на предприятия и регионы присутствия – он помогает развиваться всей стране и формирует основу экономики будущего", – отметил Нурмухамбет Абдибеков.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:17

Фото: "Казахмыс"

Сегодня в группе "Казахмыс" работают более 34 тысяч человек, обеспечивающих деятельность 14 рудников, 5 обогатительных фабрик и 2 медеплавильных заводов. В компании также сохраняется преемственность поколений: работают 103 трудовые династии.

В 2026 году "Казахмыс" направляет 16 млрд теңге на безопасность труда, продолжает обновление производственных активов и модернизацию условий труда. В Жезказгане реализуется проект строительства нового сернокислотного цеха, который предусматривает улавливание до 99% технологических газов.

Награды лучшим специалистам

В рамках церемонии состоялось награждение работников. Медалью "Еңбек ардагері", нагрудными знаками "Кенші даңқы" и "Еңбек даңқы" различных степеней, а также почетными грамотами отмечены ветераны, передовики производства, мастера и молодые специалисты.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:17

Фото: "Казахмыс"

Особым моментом стало вручение ключей от трехкомнатной квартиры многодетной матери от имени Общественного фонда "Улытау қайырымдылық қоры".

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой с участием известных исполнителей и заслуженных деятелей Республики Казахстан.

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Айсулу Омарова
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