#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.74
525.23
5.6
Общество

Алматы снова накроет снегом и дождем: прогноз погоды на 6, 7 и 8 марта

Алматы снова накроет снегом: прогноз погоды на 6, 7 и 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:21 Фото: unsplash
В Алматы в ближайшие три дня опять ожидаются снег и дождь. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в предстоящий четверг, 6 марта 2025 года, в южной столице ожидается переменная облачность, будет без осадков. Временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +8+10°C.

А в пятницу и субботу в Алматы ожидается ухудшение погодных условий:

  • 7 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +4+6°C;
  • 8 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:21
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:21

Ранее сообщалось, что в Казахстан возвращается зима.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Депутат о страховании недвижимости от стихийных бедствий: Государство не может ежегодно восстанавливать жилье
Общество
15:45, Сегодня
Депутат о страховании недвижимости от стихийных бедствий: Государство не может ежегодно восстанавливать жилье
Серик Жумангарин: С 2000 года стоимость жилья в Казахстане выросла в 21 раз
Общество
14:55, Сегодня
Серик Жумангарин: С 2000 года стоимость жилья в Казахстане выросла в 21 раз
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
Общество
14:46, Сегодня
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: