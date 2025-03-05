Алматы снова накроет снегом и дождем: прогноз погоды на 6, 7 и 8 марта

В Алматы в ближайшие три дня опять ожидаются снег и дождь. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в предстоящий четверг, 6 марта 2025 года, в южной столице ожидается переменная облачность, будет без осадков. Временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +8+10°C.

А в пятницу и субботу в Алматы ожидается ухудшение погодных условий:

7 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +4+6°C;

– переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +4+6°C; 8 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

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