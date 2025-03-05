Зима возвращается в Казахстан
Фото: Zakon.kz
В преддверии Всемирного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав подробный прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным метеорологов, в ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории Казахстана.
"Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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Также вы можете ознакомиться с прогнозом погоды с 5 по 7 марта 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте по этой ссылке.
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