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Общество

Зима возвращается в Казахстан

Зима, снег, поломка машины, ремонт машины, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
В преддверии Всемирного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав подробный прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, в ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории Казахстана.

"Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:53
Казахстанцев предупредили о плохой погоде на 5 марта
, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:53

Также вы можете ознакомиться с прогнозом погоды с 5 по 7 марта 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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