Зима возвращается в Казахстан

В преддверии Всемирного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав подробный прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, в ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории Казахстана.

"Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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