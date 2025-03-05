Какой будет погода в Казахстане 6 марта
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 6 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что лишь на юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков.
"Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды: на севере, востоке ожидается снег, на западе, юго-западе – осадки (дождь и снег), на юге – дождь".РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, гололед.
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