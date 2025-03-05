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Общество

Какой будет погода в Казахстане 6 марта

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 18:00 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 6 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

"Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды: на севере, востоке ожидается снег, на западе, юго-западе – осадки (дождь и снег), на юге – дождь".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, гололед.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 18:00
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 18:00

Ранее сообщалось, что в Казахстан возвращается зима.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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