Какой будет погода в Казахстане 6 марта

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 6 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

"Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды: на севере, востоке ожидается снег, на западе, юго-западе – осадки (дождь и снег), на юге – дождь". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, гололед.

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