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Общество

Погода резко испортится в Казахстане 21 марта

Погода резко испортится в Казахстане 21 марта, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 18:09 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 21 марта 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на юго-востоке страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь и снег)... По республике ожидается туман, усиление ветра, в северной половине – гололед", – следует из прогноза.

А в гидрологическом прогнозе говорится, что в ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона на горных реках юга, юго-востока будут наблюдаться колебания водности.

"На реках востока и равнин в связи с прогнозом осадков и повышения температуры воздуха ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – добавили в РГП "Казгидромет".

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 марта 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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