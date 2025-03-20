Погода резко испортится в Казахстане 21 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 21 марта 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на юго-востоке страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь и снег)... По республике ожидается туман, усиление ветра, в северной половине – гололед", – следует из прогноза.

А в гидрологическом прогнозе говорится, что в ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона на горных реках юга, юго-востока будут наблюдаться колебания водности.

"На реках востока и равнин в связи с прогнозом осадков и повышения температуры воздуха ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – добавили в РГП "Казгидромет".

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 марта 2025 года, можете узнать по ссылке.