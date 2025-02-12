Парня с инвалидностью похитили и изнасиловали в Актау

В Актау в конце 2024 года похитили и изнасиловали 18-летнего юношу, имеющего инвалидность с детства, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала адвокат из Мангистауской области Ажар Абдил. Инцидент, по ее данным, произошел 27 декабря 2024 года. После случившегося мама пострадавшего написала заявление в полицию, но следствие, утверждает Ажар Абдил, стоит на месте.

"До настоящего времени не назначены необходимые экспертизы. Не изъяты записи с камер видеонаблюдения, где видно, как белый джип увозит в центре города беззащитного человека, и проще простого отследить траекторию движения данного транспортного средства! (...) Я не смогла дозвониться до следователя, который расследует это дело. Казалось бы, хронологию событий восстановить нетрудно. Поскольку потерпевшего увезли на машине прямо в центре города. Но вызывает крайнее недоумение, что при наличии стольких камер до сих пор не установлено подозреваемое лицо. Я молчу про назначение соответствующих экспертиз", – возмущена адвокат.

Редакция обратилась за комментарием в полицию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 121 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Дело взято на контроль руководством Департамента полиции. Расследование продолжается", – ответили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее стало известно о том, что в Жамбылской области 54-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю падчерицу, которая в итоге забеременела.