Давка произошла на конечной станции метрополитена в Алматы
Фото: Zakon.kz
На станции "Бауыржан Момышулы" алматинского метрополитена утром 5 марта произошел сбой в работе системы оплаты проезда "Онай", что привело к массовому скоплению пассажиров у турникетов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет телеканал "КТК", инцидент произошел в утренний час пик, около 9:00. Из-за технической неисправности пассажиры не могли воспользоваться электронной системой оплаты и были вынуждены приобретать жетоны, что привело к очередям у касс. В этот момент работу турникетов вручную контролировал один сотрудник метрополитена, пропуская пассажиров по одному.
В пресс-службе алматинского метрополитена подтвердили факт сбоя, отметив, что система была восстановлена в течение 15 минут.
Ранее сообщалось, что в Алматинском метрополитене сократили интервал движения в часы пик.
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