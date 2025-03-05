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Общество

Давка произошла на конечной станции метрополитена в Алматы

Метро, общественный транспорт, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 00:36 Фото: Zakon.kz
На станции "Бауыржан Момышулы" алматинского метрополитена утром 5 марта произошел сбой в работе системы оплаты проезда "Онай", что привело к массовому скоплению пассажиров у турникетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", инцидент произошел в утренний час пик, около 9:00. Из-за технической неисправности пассажиры не могли воспользоваться электронной системой оплаты и были вынуждены приобретать жетоны, что привело к очередям у касс. В этот момент работу турникетов вручную контролировал один сотрудник метрополитена, пропуская пассажиров по одному.


В пресс-службе алматинского метрополитена подтвердили факт сбоя, отметив, что система была восстановлена в течение 15 минут.

Ранее сообщалось, что в Алматинском метрополитене сократили интервал движения в часы пик. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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