Огромные очереди в метро Алматы сняли на видео: что произошло

Сегодня, 9 ноября 2026 года, при входе в Алматинский метрополитен образовались огромные очереди из-за сбоя в работе оплаты проезда по QR-кодам системы "Онай", сообщает Zakon.kz.

Об этом жители южной столицы пожаловались в социальных сетях, опубликовав соответствующие кадры.

"Вход в алматинское метро в понедельник утром. Отвезти ребенка в садик = целый квест", – написала в Threads пользовательница под ником sati_jussupova.

Другим видео поделилась пользовательница asem.br.

За комментарием мы обратились в пресс-службу Алматинского метрополитена, где заверили, что неисправность системы оплаты по QR-коду устранена.

"Сегодня с 06:30 по техническим причинам на всех станциях метрополитена Алматы временно не работала оплата проезда по QR-кодам системы "Онай". При этом оплата транспортными картами "Онай", банковскими картами, через приложения Apple Pay и Samsung Pay, а также бумажными QR-билетами осуществлялась в штатном режиме. В 09:30 техническая неисправность системы "Онай" была полностью устранена. Оплата проезда по QR-коду восстановлена. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства". Пресс-служба Алматинского метрополитена

В свою очередь в пресс-службе "Онай" пообещали предоставить комментарий попозже.

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