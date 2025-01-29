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Общество

Казахстан и Катар договорились экстрадировать преступников

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:32 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 29 января 2025 года ратифицировали соглашение между Казахстаном и Катаром о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документы переданы в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче подписано в Дохе 14 февраля 2024 года и регулирует правоотношения между компетентными органами двух стран по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности.

"Соглашение определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней, а также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдачи на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается. Регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц, а также вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами", – отметил он.

В заключении мажилиса сказано, что ратификация Соглашения позволит усилить сотрудничество между компетентными органами двух стран стран и повысить эффективность обеспечения принципа неотвратимости наказания.

В этот же день мажилисмены ратифицировали Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Соглашением определены центральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, подробно регламентированы вопросы взаимодействия, определен перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств. Также установлены права участников процессуальных действий, условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности", – сказано в заключении профильного комитета мажилиса.

22 октября 2024 года сообщалось, что на сегодня Генпрокуратурой Казахстана заключено 73 двусторонних договора с 34 странами о выдаче лиц, о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных зарубежными странами. 

Мадина Мамырханова
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