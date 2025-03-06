Приобрели квартиру и открыли депозиты на 42 млн тенге: очередную финпирамиду выявило АФМ

В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита. Об этом 6 марта 2025 года заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.

"Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз. Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов в зависимости от уровня". Пресс-служба АФМ РК

Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.

"На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Отмечается, что в АФМ запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

Ранее в Агентстве РК по финансовому мониторингу перечислили признаки, характеризующие финансовую пирамиду.