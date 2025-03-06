Приобрели квартиру и открыли депозиты на 42 млн тенге: очередную финпирамиду выявило АФМ
Установлено, что с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.
"Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз. Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов в зависимости от уровня".Пресс-служба АФМ РК
Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.
"На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
Отмечается, что в АФМ запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – заключили в пресс-службе АФМ РК.
Ранее в Агентстве РК по финансовому мониторингу перечислили признаки, характеризующие финансовую пирамиду.