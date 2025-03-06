График работы ЦОНов на 8-10 марта и Наурыз

Госкорпорация "Правительство для граждан" выступила с заявлением о графике работы центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН) по Казахстану в период празднования Международного женского дня и Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Так, в субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы работать не будут.

Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 9:00 до 13:00.

В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.

Выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.

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