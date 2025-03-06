#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496.71
531.33
5.55
Общество

График работы ЦОНов на 8-10 марта и Наурыз

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 13:48 Фото: gov4c.kz
Госкорпорация "Правительство для граждан" выступила с заявлением о графике работы центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН) по Казахстану в период празднования Международного женского дня и Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Так, в субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы работать не будут.

Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 9:00 до 13:00.

В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.

Выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 13:48
Новые адреса и график работы дежурных ЦОНов с 1 марта: информация для казахстанцев
, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 13:48

Ранее специалисты напомнили казахстанцам, когда нужно обращаться за заменой техпаспорта на автомобиль.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Расследование начато в отношении экс-главы Управления сельского хозяйства области Улытау и его зама
Общество
15:01, Сегодня
Расследование начато в отношении экс-главы Управления сельского хозяйства области Улытау и его зама
Сельский учитель русского языка из Казахстана стала звездой TikTok
Общество
14:54, Сегодня
Сельский учитель русского языка из Казахстана стала звездой TikTok
KEGOC подвел итоги 2024 года и наметил амбициозные планы на 2025 год
Общество
14:30, Сегодня
KEGOC подвел итоги 2024 года и наметил амбициозные планы на 2025 год
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: