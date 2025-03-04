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Советы

Как правильно заменить техпаспорт на автомобиль: что важно знать казахстанцам

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов Алматы, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 18:01 Фото: Zakon.kz
В Государственной корпорации "Правительство для граждан" сегодня, 4 марта 2025 года, казахстанцам напомнили, когда нужно обращаться за заменой техпаспорта на автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Так, техпаспорт требует замены при:

  • утере, краже, порче документа;
  • изменении места жительства (нахождения) владельца ТС;
  • изменения ФИО владельца ТС/наименования юридического лица;
  • при переоборудовании ТС;
  • изменении цвета ТС;
  • исправлении несоответствия и/или ошибки в регистрационных данных ТС;
  • замене кузова, шасси, рамы ТС.

Для получения техпаспорта владельцу автомобиля необходимо обратиться в любой спецЦОН.

Для замены техпаспорта требуются:

  • заявление (оформляется при обращении в спецЦОН);
  • удостоверение личности;
  • квитанция об уплате государственной пошлины.

Стоимость услуги – 1,25 МРП – 4 915 тенге в 2025 году.

Также в ряде случае могут потребоваться:

  • прежнее СРТС и государственные номерные знаки ТС;
  • документ, подтверждающий изменение ФИО/наименования юрлица;
  • свидетельство о соответствии внесенных в конструкцию ТС изменений требованиям безопасности, согласно приложению 18 к ТР ТС 018/2011;
  • акт осмотра ТС;
  • документ, подтверждающий право собственности на кузов, шасси, раму ТС, установленные взамен прежних.
"Если автовладелец потерял сразу несколько важных документов, сначала ему необходимо восстановить удостоверение личности. Поскольку оно потребуется для замены других документов. Сделать это можно через ЦОН".Пресс-служба "Правительство для граждан"

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Ранее мы рассказывали, в каких спецЦОНах Алматы можно получить права на мопед. Подробнее читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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