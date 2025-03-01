Новые адреса и график работы дежурных ЦОНов с 1 марта: информация для казахстанцев
Фото: gov4c.kz
Государственная корпорация "Правительство для граждан" выступила с важным заявлением к услугополучателям. В обращении отмечены актуальные адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов по стране, сообщает Zakon.kz.
Значимой новостью является, что с 1 марта в Алматы, Шымкент, Актобе и Алматинской области, а с 3 марта в Астане изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
Фото: Instagram/gov4c.kz
Фото: Instagram/gov4c.kz
В корпорации напоминают, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00.
Дежурные спецЦОНы с понедельника по пятницу принимают граждан до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00. По субботам дежурные центры работают до 13:00.
Ранее мы рассказывали, в каких спецЦОНах Алматы можно получить права на мопед. Подробнее читайте по этой ссылке.
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