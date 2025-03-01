Новые адреса и график работы дежурных ЦОНов с 1 марта: информация для казахстанцев

Государственная корпорация "Правительство для граждан" выступила с важным заявлением к услугополучателям. В обращении отмечены актуальные адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов по стране, сообщает Zakon.kz.

Значимой новостью является, что с 1 марта в Алматы, Шымкент, Актобе и Алматинской области, а с 3 марта в Астане изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Фото: Instagram/gov4c.kz

В корпорации напоминают, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00.

Дежурные спецЦОНы с понедельника по пятницу принимают граждан до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00. По субботам дежурные центры работают до 13:00.

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