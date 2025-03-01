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Общество

Новые адреса и график работы дежурных ЦОНов с 1 марта: информация для казахстанцев

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 10:40 Фото: gov4c.kz
Государственная корпорация "Правительство для граждан" выступила с важным заявлением к услугополучателям. В обращении отмечены актуальные адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов по стране, сообщает Zakon.kz.

Значимой новостью является, что с 1 марта в Алматы, Шымкент, Актобе и Алматинской области, а с 3 марта в Астане изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Фото: Instagram/gov4c.kz

В корпорации напоминают, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00.

Дежурные спецЦОНы с понедельника по пятницу принимают граждан до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00. По субботам дежурные центры работают до 13:00.

Ранее мы рассказывали, в каких спецЦОНах Алматы можно получить права на мопед. Подробнее читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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