Первая квартира, первая надежда: история Томирис, получившей жилье от государства

Каждый человек мечтает о своем доме – месте, где можно чувствовать себя в безопасности, создавать уют и начинать новую главу в жизни. Для 19-летней алматинки Томирис Икабаевой этот счастливый момент новоселья наступил, когда она получила свою первую квартиру от государства.

Томирис родилась в Алматы, девочке судьба уготовила нелегкую долю сироты. Родителей она потеряла, когда ей было всего девять месяцев. Сначала девочка жила с бабушкой, однако, когда та скончалась от коронавируса, ее отправили в детский дом в возрасте 16 лет. Позже, достигнув 18-летия, Томирис перевели в Дом юношества.

Жизнь в учреждениях для сирот оказалась для нее неожиданной и сложной. Привыкшая к бабушкиному домашнему уюту, она даже не знала, что такие места существуют. В "Жанұя" ей приходилось делить спальню с тремя другими девушками, в Доме юношества – жить то одной, то с соседкой. Общая ванная, кухня, душ – все это было далеко от комфортного проживания в семье.

Однако, несмотря на житейские трудности, Томирис не падала духом. Девушка успела поработать горничной в гостинице и отучилась на специалиста по организации гостевого бизнеса в профильном алматинском колледже

Фото: акимат города Алматы

Я думала, что это розыгрыш

Многие сироты годами ждут своей очереди на жилье, и Томирис тоже не надеялась получить квартиру так скоро. Она рассчитывала, что это случится ближе к 25 годам, но на сей раз судьба оказалась благосклонна.

"Я не верила, думала, что меня разыгрывают. А потом сказали приходить за ключами… Это было очень волнительно", – вспоминает она.

Теперь у нее есть собственная однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров в жилом комплексе "Шугыла Алем Сити 3". Жилье она получила в чистовой отделке, немного обустроила его и продолжает строить планы на счастливое будущее в собственном доме.

Дом, который дарит свободу

Сейчас у Томирис важный этап в жизни – она готовится к свадьбе. В новом доме она чувствует спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

"Когда я впервые переступила порог квартиры, то испытала сильное волнение, очень сложно объяснить. Это был момент осознания, что начинается новая глава в моей жизни, что здесь – мое будущее", – делится впечатлениями счастливый новосел.

В своей квартире она может побыть наедине с собой, принимать гостей – друзей из числа таких же, как и она, выпускников детдома "Жанұя" – и заниматься любимыми делами. Раньше Томирис писала стихи, но со временем вдохновение угасло. Теперь она снова читает и учит наизусть любимые произведения.

Фото: акимат города Алматы

Получение собственного жилья стало для Томирис не просто важным событием, а настоящим символом стабильности. Она признается, что без этой уверенности в завтрашнем дне не решилась бы выйти замуж так рано. Теперь же ее жизнь постепенно обретает новый смысл и перспективы.

История Томирис – пример того, как даже после трудностей и потерь можно обрести дом, в котором начинается новая жизнь.

Теперь, когда у нее есть собственное жилье, Томирис смотрит в будущее с надеждой. Она готова строить свою жизнь заново и радоваться каждому дню.

Счастливых новоселов станет больше

Между тем Алматы продолжает поддержку по обеспечению жильем горожан из категории СУСН. В 2025 году в Алматы жильем обеспечат более 7 тысяч человек, включая детей-сирот, что эквивалентно 20% социального жилья.

План на 2025 год включает обеспечение жильем 7 284 человек, в числе которых дети-сироты. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в соответствии с установленной квотой 20% жилье предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан, включая многодетные семьи, социально уязвимые слои населения и работников бюджетных организаций.

Фото: акимат города Алматы

Согласно статье 74 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", жилье из коммунального жилищного фонда предоставляется исключительно в порядке очередности. В 2024 году по этой программе жильем обеспечены 5 594 человека.

В рамках программы 2 000 граждан получили арендные квартиры из коммунального жилищного фонда. Из них 404 квартиры выделены детям-сиротам, что соответствует 20% от общего количества предоставленного жилья. Кроме того, в прошлом году было выдано 207 жилищных сертификатов на сумму 257,7 млн тенге. Получателями сертификатов стали инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и дети-сироты.

По информации Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, в 2025 году доля жилья, выделяемого СУСН и детям-сиротам, сохранится на уровне 20%.