"Кроме первого и последнего": какой этаж лучше выбрать при покупке квартиры – советы риелтора

Идеальный этаж для жизни у каждого свой. Кто-то боится высоты, кто-то мечтает о панораме города, а кто-то хочет быстрее добираться домой без лифта. Корреспондент Zakon.kz поговорил с риелтором, чтобы выяснить, на что обратить внимание при покупке квартиры.

Первый этаж – максимальный контакт с улицей



Первый этаж традиционно вызывает много споров. Кто-то сознательно выбирает его ради удобства, а кто-то категорически отказывается. По словам риелторов, главное опасение связано с безопасностью: как правило, квартиры на первом этаже особенно интересны для "домушников". Кроме этого, владельцы квартир на первом этаже часто сталкиваются с такими бытовыми проблемами, как сырость, запахи из подвала, мыши и насекомые.

Специалист по продаже недвижимости Ботагоз Кульджанова отмечает, что такое жилье не подходит тем, кто не любит посторонних взглядов, так как окна первого этажа находятся на уровне глаз прохожих.

"Жить на первом этаже – значит вечером быть как на ладони. Чтобы никто не заглядывал, приходится полностью закрывать окна шторами или жалюзи. Шум и пыль с улицы – еще один фактор, который сложно игнорировать. Весной и летом при открытых форточках это особенно заметно", – отмечают Ботагоз Кульджанова.

Фото: Zakon.kz

Однако у первого этажа есть и очевидные преимущества, которые делают его привлекательным для семейных пар, пожилых людей и владельцев домашних животных. Прежде всего, это полная независимость от лифта. Перебои или поломка подъемника никак не скажутся на вашем повседневном комфорте.

Еще один важный плюс – отсутствие риска затопить соседей снизу. Любые ремонтные работы, установка бытовой техники или протечки перестают быть причиной для тревоги. Для многих это серьезный психологический фактор.

Не стоит забывать и о финансовой стороне вопроса. Застройщики часто предлагают квартиры на первом этаже со скидкой, в некоторых проектах разница достигает 20% от стоимости аналогичного жилья этажом выше. Это позволяет существенно сократить бюджет покупки или вложить освободившиеся средства в ремонт.

Второй этаж – компромисс, который нравится многим



Во многих пятиэтажных домах второй этаж по праву считается "золотым". Он занимает нишу идеального компромисса. Жилье уже не находится на уровне улицы, но и подниматься к нему недалеко. В случае чрезвычайной ситуации эвакуироваться со второго этажа также проще и быстрее, чем с верхних уровней.

"Дополнительным преимуществом становится цена. Если под квартирой располагаются коммерческие помещения: магазин, аптечный пункт, кафе или салон, стоимость жилья может быть заметно ниже рынка. Для некоторых покупателей это важный аргумент в пользу выбора второго этажа", – отметила риелтор.

Фото: Zakon.kz

Однако наличие кафе или магазина под окнами – это своеобразная палка о двух концах. Такое соседство нередко приносит такие неприятные моменты, как:

ночные или ранние утренние разгрузки,

громкую музыку,

запах еды,

шум по вечерам.

С освещенностью ситуация тоже неоднозначная. Плотные кроны деревьев, особенно летом, могут частично закрывать солнечный свет, а из-за близости к улице на втором этаже хорошо слышны автомобили, голоса прохожих и общий городской шум.

Средние этажи – самые востребованные квартиры

Квартиры на средних этажах, примерно с третьего по восьмой, традиционно пользуются наибольшим спросом.

Одним из ключевых преимуществ становится естественное освещение. Кроны деревьев на этой высоте, как правило, уже не перекрывают обзор, поэтому в комнатах больше света. Жильцы этих этажей реже сталкиваются с уличными выхлопами, загрязненный воздух поднимается не так высоко, и на средних этажах он ощущается заметно слабее. Еще один важный плюс – высокая востребованность таких квартир на рынке.

"Квартиры на третьем-четвертом этаже всегда легче перепродать независимо от года постройки дома или общего состояния подъезда. Если думаете о дальнейшем перепродаже, выбирайте средние этажи. Это самый оптимальный вариант", – сказала Ботагоз Кульджанова.

Однако и у средних уровней есть свои нюансы:

Во-первых, из-за высокого спроса купить такую квартиру бывает сложнее. Их разбирают еще на этапах бронирования, и на готовом рынке они появляются реже. Покупателю приходится действовать быстро.

Во-вторых, вопреки распространенному мнению, пыли на средних этажах не меньше, чем на нижних. Потоки воздуха поднимают частички грязи на значительную высоту, и регулярная уборка здесь столь же обязательна.

Важно помнить, что если в семье есть маленькие дети, то стоит уделить особое внимание безопасности окон, так как высота достаточно значительная. Поэтому установка фиксаторов или защитных барьеров – необходимость.

Последние этажи – панорамы, тишина и ощущение пространства

Такие квартиры привлекают покупателей ощущением уединенности и минимальным уровнем уличного шума. Однако комфорт здесь во многом зависит от окружения и качества инженерных систем дома.

Одно из главных преимуществ последних этажей – это вид из окна. Если напротив нет плотной высотной застройки, жильцы получают по-настоящему просторную картину города, особенно эффектную в вечернее время. Кроме того, на эту высоту практически не поднимаются выхлопные газы от автомобилей, что делает воздух чище, чем у земли.

Но у высоких этажей есть и свои особенности, которые важно учитывать заранее. Если в районе расположены производственные предприятия или ТЭЦ, вредные выбросы могут скапливаться примерно на уровне 10-14-х этажей.

Фото: Zakon.kz

Летом на верхних уровнях часто становится жарче, потому что теплый воздух поднимается вверх, и без хорошей вентиляции или кондиционирования находиться в квартире может быть некомфортно. Важно учитывать и зависимость от лифта. На этажах выше седьмого его поломка превращается в серьезную бытовую проблему, особенно для семей с детьми или пожилыми родственниками.

Какой этаж выбрать?



Единого универсального рецепта не существует. Оптимальный этаж определяется образом жизни, бюджетом и личной чувствительностью к свету, шуму или высоте. На одни и те же условия разные люди реагируют по-разному, поэтому выбор стоит делать не только по планировке, но и по ощущениям.

Семьям с детьми чаще всего подходят средние этажи. Это компромисс между безопасностью, доступностью и комфортом: выше уже тяжело подниматься пешком в случае поломки лифта, ниже – больше шума с улицы и детских площадок. Кроме того, на средних уровнях легче контролировать микроклимат. Летом не так жарко, а зимой не так холодно.

Пожилым людям, а также тем, кому важна мобильность и возможность быстро выйти на улицу или добраться домой с покупками, стоит присмотреться к 1-2-м этажам. Сегодня многие застройщики делают первые этажи безопаснее и комфортнее: устанавливают камеры, усиливают двери, ставят качественные окна.

Любителям тишины, панорамы и уединения подойдут высокие этажи. Здесь меньше городского шума, почти нет насекомых, а вид из окна может стать главным украшением интерьера. Но важно помнить о зависимости от лифта, летней жаре и возможных промышленных выбросах, если поблизости есть предприятия.

Эксперты подчеркивают, что выбирать стоит не только этаж, но и окружение дома, тип застройки, состояние подъезда, качество инженерных систем и и количество света в квартире. В комплексе эти аспекты куда важнее, чем номер на кнопке лифта.