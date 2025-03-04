Три человека застряли в снежном плену в Костанайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Костанайской области в 30 км от города Аркалыка в снежный занос попал легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека. Снежные заносы и сложные погодные условия затрудняли движение даже внедорожника, сообщает Zakon.kz.

Получив сигнал о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место, отметили в пресс-службе МЧС РК. "Благодаря слаженной работе и специальной технике транспорт был отбуксирован на очищенный участок дороги. Пассажиры в медицинской помощи не нуждались. МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать меры предосторожности в зимний период, учитывать погодные условия и проверять состояние дорог перед поездками", – заявили в министерстве. Ранее сообщалось, что семилетней девочке спасли жизнь в Семее.

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