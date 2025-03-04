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Происшествия

Три человека застряли в снежном плену в Костанайской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 22:17 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Костанайской области в 30 км от города Аркалыка в снежный занос попал легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека. Снежные заносы и сложные погодные условия затрудняли движение даже внедорожника, сообщает Zakon.kz.

Получив сигнал о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место, отметили в пресс-службе МЧС РК.

"Благодаря слаженной работе и специальной технике транспорт был отбуксирован на очищенный участок дороги. Пассажиры в медицинской помощи не нуждались. МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать меры предосторожности в зимний период, учитывать погодные условия и проверять состояние дорог перед поездками", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что семилетней девочке спасли жизнь в Семее.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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