Более 8 млн долларов перевел ЕНПФ участникам программы "Нацфонд – детям"

По состоянию на 1 марта 2025 года c 1 февраля 2024 года ЕНПФ исполнил 75 329 заявлений на сумму более 8 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Из них для улучшения жилищных условий исполнили 43 781 заявление на сумму более 4,65 млн долларов, для оплаты образования – 31 548 заявлений на сумму порядка 3,35 млн долларов.

Получатель целевых накоплений (ЦН) вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС).

Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали:

пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 42 622 заявления на сумму более 4,53 млн долларов);

внесение первоначального взноса для получения ипотеки – 362 заявления на сумму более 37,44 тыс. долларов;

приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 325 заявлений на сумму более 32,81 тыс. долларов.

Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали:

оплата учебы в образовательных организациях, расположенных на территории Казахстана (исполнено 27 020 заявлений на сумму более 2,88 млн долларов);

пополнение образовательного накопительного вклада (исполнено 3421 заявление на сумму более 354,24 тыс. долларов);

оплата учебы у зарубежных организаций образования долями (исполнено 971 заявление на сумму более 99,78 тыс. долларов).

В пресс-службе ЕНПФ напомнили, что по программе "Нацфонд – детям" 50% инвестиционного дохода Нацфонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.

"За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов, за 2024 год – по 129,38 долларов. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов, родившегося в 2007 году – 232,94 доллара". Пресс-служба ЕНПФ

Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих накоплениях через личный кабинет на сайте ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах и подачи онлайн-заявления на выплату накоплений для улучшения жилищных условий или оплаты образования.