Президент поздравил казахстанских женщин с праздником 8 Марта

Президент Казахстана провел торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, 8 Марта – это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества.

"Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, "женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир". Женщина – хранительница домашнего очага, душа нации. Мать дарит каждому из нас жизнь, служит неиссякаемым источником благоденствия. Нежные материнские руки и безграничная любовь согревают теплом каждый дом. Исключительную роль играют матери в сохранении национальных традиций и родного языка". Касым-Жомарт Токаев

Токаев напомнил об исключительной роли женщин в истории Казахстана. Он вспомнил о правительницах Томирис и Бопай ханым, легендарных матерей Домалак ана, Зере, Улпан, Алии Молдакуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

"В наших женщинах гармонично сочетаются ум и красота, мудрость и проницательность. Даже в самые сложные времена женщины неустанно трудятся во имя процветания Родины. Безусловно, от того, каким будет подрастающее поколение, зависит будущее всего народа. Воспитывая новое поколение казахстанцев, обладающих развитым интеллектом и ясным сознанием, вы способствуете прогрессу нашей страны. За многими достижениями Казахстана стоит усердный труд наших замечательных девушек и женщин". Касым-Жомарт Токаев

Президент также заявил, что благополучие матери и ребенка является залогом благополучия Казахстана.





"Счастливое детство возможно только в обществе, где женщины окружены вниманием и заботой. Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства. Поэтому народ, устремленный в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент наградил казахстанских женщин за заслуги в различных сферах в преддверии 8 Марта.