Необоснованные суммы за отопление в счетах актаусцев заинтересовали прокуратуру

В областном центре Мангистау с наступлением отопительного сезона жители начали массово жаловаться на недостаточное отопление в своих квартирах, что вызвало недовольство по поводу выставленных счетов за теплоснабжение, сообщили в прокуратуре региона.

В ходе анализа прокуратурой города Актау установлено, что начисления за отопление были сделаны без учета реального качества предоставляемых услуг, что привело к необоснованным суммам в счетах.





В результате по акту надзора произведен перерасчет за отопление для 10 тысяч потребителей на общую сумму свыше 22 млн тенге.



