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Общество

Необоснованные суммы за отопление в счетах актаусцев заинтересовали прокуратуру

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 12:52 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Актау добилась перерасчета для 10 тысяч потребителей, сообщает Zakon.kz.
В областном центре Мангистау с наступлением отопительного сезона жители начали массово жаловаться на недостаточное отопление в своих квартирах, что вызвало недовольство по поводу выставленных счетов за теплоснабжение, сообщили в прокуратуре региона.

В ходе анализа прокуратурой города Актау установлено, что начисления за отопление были сделаны без учета реального качества предоставляемых услуг, что привело к необоснованным суммам в счетах.

В результате по акту надзора произведен перерасчет за отопление для 10 тысяч потребителей на общую сумму свыше 22 млн тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане прокуроры взыскали 4,6 млрд тенге алиментов в пользу детей.
Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
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