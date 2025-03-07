Необоснованные суммы за отопление в счетах актаусцев заинтересовали прокуратуру
Фото: Zakon.kz
Прокуратура Актау добилась перерасчета для 10 тысяч потребителей, сообщает Zakon.kz.
В областном центре Мангистау с наступлением отопительного сезона жители начали массово жаловаться на недостаточное отопление в своих квартирах, что вызвало недовольство по поводу выставленных счетов за теплоснабжение, сообщили в прокуратуре региона.
В ходе анализа прокуратурой города Актау установлено, что начисления за отопление были сделаны без учета реального качества предоставляемых услуг, что привело к необоснованным суммам в счетах.
В результате по акту надзора произведен перерасчет за отопление для 10 тысяч потребителей на общую сумму свыше 22 млн тенге.
Ранее стало известно, что в Казахстане прокуроры взыскали 4,6 млрд тенге алиментов в пользу детей.
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