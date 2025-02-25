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События

В Казахстане прокуроры взыскали 4,6 млрд тенге алиментов в пользу детей

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 21:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Генеральной прокуратуре подвели итоги по взысканию алиментов с должников, сообщает Zakon.kz.

По информации Генпрокуратуры РК, на сегодня образовалась задолженность на сумму 28 млрд тенге. Должники уклоняются от исполнения судебных решений, скрывают свое имущество и доходы.

"В соответствии с законами к должникам применяются меры ограничений в виде установления временного запрета на выезд за границу, временного запрещения на выдачу лицензии, разрешения и специальных прав, а также приостановление действия ранее выданных разрешений и спецправ (например, водительское право, разрешение на владение и ношение огнестрельным оружием), накладывается арест на имущество и банковские счета", – говорится в сообщении.

Кроме того, органы прокуратуры для розыска должников с прошлого года стали активно использовать IT-технологии. Разработана информационная система "Комплекс информационных ресурсов единой безопасности" ("КИРЕБ") Генеральной прокуратуры РК, которую связали с базами госорганов и камерами "Сергек".

Благодаря этому, с момента запуска системы (с сентября 2024 года) было установлено местонахождение и задержаны 176 злостных неплательщиков алиментов.

По результатам данной работы органами прокуратуры за прошлый год в пользу детей была погашена задолженность на 4,6 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что жительница Мангистауской области отсудила у экс-мужа алименты на свое содержание. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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